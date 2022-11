Eesti juurtega finantsteenuste pakkuja ESTO aitab jaemüügiettevõtetel müüki kasvatada

ESTO 3 on tootena väga hästi tööle hakanud, kuna sellega ei kaasne kliendile lisakulusid ja intressi, sest Eesti seaduste järgi ei ole tegemist krediiditootega. See on ka kõige populaarsem mitmeosaline makseviis. „ESTO 3 teenust on Eestis kasutanud juba üle 120 000 inimese,“ märkis Ustaal.

„Kui me 2017. aastal alustasime, pakkusime ainult täisautomaatset järelmaksu. Pakkusime ühte lahendust, järelmaksu, mille pikkus oli kuni 48 kuud. Nüüd on järelmaksu periood vormistamisel kuni 60 kuud. Lisaks on meil nüüd saadaval ka kõik muud vajalikud maksevõimalused, sealhulgas kaardimaksed ja populaarsed osta-kohe-maksa-hiljem lahendused, erinevate atraktiivsete makseplaanidega,“ selgitas ESTO AS-i Eesti ärijuht ja kaasasutaja Martin Ustaal .

Ustaali sõnul on ESTO suurim eelis võrreldes teiste teenusepakkujatega see, et nad saavad pakkuda nii pangalingiga tehtavaid otsemakseid, kaardimakseid, vahepealset hübriidmakset, kus klient saab osta kohe ja maksta hiljem kolme kuu jooksul ning täisautomaatset järelmaksu, mis on alati kindel lahendus suuremate ostude puhul (periood kuni 60 kuud).

Maksed pangalingiga on täna tõenäoliselt enim kasutatud makseviis enamikes e-poodides. ESTO andmete põhjal on viimase 7 kuu jooksul tasutud pangamaksega kõige rohkem järgmise viie kategooria e-poodides: mood/ilu/riided, elektroonika, paljude erinevate kategooriate kaupu müüvad e-poed (graafikul online store), mänguasjad/laste-/beebikaubad ja spordikaubad, kusjuures esimese kategooria mahud on ülekaalukad.

Bolt Pay Later pakub klientidele võimalust ostu kinnitada kohe ja kasutada hiljem maksmise võimalust paljudes e-poodides Eestis, Lätis ja Leedus. Bolt Pay Later makseviisi kasutav klient saab oma ostude eest tasuda 30 päeva jooksul ilma lisatasudeta. Lihtsalt öeldes on uue maksevõimaluse näol tegemist Bolti osta kohe, maksa hiljem teenusega, mida pakub ja haldab ESTO.

BO2022. aasta septembrikuus alustas ESTO koostööd Euroopa superäpiga Bolt. Nimelt tõi ESTO turule uue Bolti kaubamärgiga „osta-kohe-maksa-hiljem“ makselahenduse Bolt Pay Later . Bolt Pay Later on saadaval Eestis, Lätis ja Leedus.

Eestis üle 160 000 kliendi

„Kogu meie ESTO profiiliga kliendibaas ulatub Eestis umbes 180 000 inimeseni,“ ütles Ustaal. ESTO-l on Eestis kokku umbes 1600 aktiivset e-kaubanduspartnerit. Samuti on kokku üle 1800 füüsilise kaupluse, kus ESTO teenuseid pakutakse.

Sama struktuuri ja tingimustega tegutseb ESTO ka Lätis ja Leedus. Ainuüksi see asjaolu on muutnud ESTO peamiseks partneriks paljudele Baltikumi tippkaupletajetele nagu Sportland, Studio Moderna, Elkor, Mööbel1, BIGBOX, Weekendshoes, Tradehouse, Loverte jt.

Klientide hulgas mitmed tuntud ettevõtted

Ustaali sõnul on ESTO erinevate makselahenduste kasutajate hulgas ka mitmeid Eestis tegutsevaid suuri ja tunnustatud ettevõtteid. Näiteks on nende suurimateks klientideks on Valge Klaar, Goldtime, Expert, Shoppa.ee, Rademar, Jahipaun, Home4you, Sotka, Asko, Veloplus, iDeal jne.

„Meie fookus Eestis on olnud suurte ja tuntud kaupmeeste enda alla saamisel. Sellegipoolest oleme väga uhked ka paljude väiksemate nišipoodide üle, mis on meie kliendid ja moodustavad olulise osa tegevuspüramiidist. Pakume oma partneritele mitmesuguseid koostööpõhiseid turundustegevusi, mis aitavad neil kasvada ja müüki suurendada.“

ESTO Checkout pakub kaupmehele tasuta teenust

ESTO Checkout on põhimõtteliselt „kassa-aparaat“ koos kõigi makselahendustega. Ustaali sõnul pakuvad nad ESTO Checkouti teenust integreerivatele kaupmeestele väga häid tingimusi. „Näiteks saame pakkuda oma partnerile pangalingi teenuseid koos kõikide Baltikumi ja Soome pankadega täiesti tasuta ja teatud tingimustel isegi igavesti.“

Lisaks on senine praktika näidanud, et kolmes võrdses osas tasumise pakkumine aitab kaupmehe käivet kasvatada märgatavalt, makseviisi aktiveerimisel vähemalt 20%, kuna klientidele tekitab see psühholoogilise efekti, et nad saavad ESTO 3 maksevõimalust nähes lubada endale kallimat kaupa või rohkem tooteid.

Pealegi toob see kliendi sageli tagasi kordusostu tegema. „Partnerile on oluline ka see, et ESTO 3 makseviisi konversioonimäär on suhteliselt kõrge, kuni 95 protsenti, mis tähendab, et ESTO 3-le saab heakskiidu kuni 95 protsenti kaupmehe klientidest,“ lisas Ustaal. Tegemist pole krediiditootega, vaid makseviisiga, millel on tohutu positiivne mõju müügile ja kaupmehe kliendikogemusele üldiselt.

Ostukorvi keskmine suurus on ESTO 3 makseviisi valinud klientidel tavaliselt 122 eurot ja ulatub mõne e-poe puhul kuni 240 euroni ning maksimaalne ostusumma on seni olnud 10 000 eurot.

Järelmaks seevastu aitab kaupmehel palju lihtsamalt kliendile ka kallimaid tooteid müüa. „Keskmine järelmaksu ostukorvi hind on 450-600 eurot, olenevalt kaupmehe müüdavatest toodetest ja nende hindadest.“

2017. aastal loodud Eesti juurtega ESTO on oma klientidele erinevaid finantsteenuseid pakkuv ettevõte. Bränd sai alguse vajadusest uue põlvkonna makselahenduste järele, mis sobiksid nii tarbijale kui müüjale.

Tänaseks pakub ESTO Baltikumi suurimat valikut erinevaid makselahendusi ning nende partnerite võrgustikku kuulub enam kui 2200 partnerit ja üle 240 000 tarbija kogu Baltikumis.