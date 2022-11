Eestlane asus juhtima maailma juhtiva logistikafirma ühte võtmeüksust

„Väljakutse on võimas ja veelgi võimsam on vastutus, sest DB Schenkeri globaalsete kliendihangete kogumaht ulatub miljarditesse eurodesse,“ selgitas Vrager, kelle uueks ametipositsiooniks DB Schenkeri kontserni struktuuri järgi on Head of Global Tender Management ehk globaalsete kliendihangete üksuse juht.

Globaalsete kliendihangete üksuse otsene vastutusala on rahvusvaheliste koostööpakkumiste planeerimine ja käsitlemine, võidetud hangete ellu rakendamine ja mitte võidetud hangete järel analüüsimine, mis aitaks kontsernil tehtust tulevikus õppida ja asju veelgi paremini teha. „Peamine eesmärk on hangete jaoks sisendi kogumine ja sünteesimine meie globaalse haardega klientidele efektiivse ja hästitoimiva lahenduse loomiseks. Piltlikult öeldes tuleb meil sadadest pisikestest kildudest kokku panna perfektse mustriga kaunis mosaiik,“ selgitas Vrager. Globaalselt töötab kliendihangete üksuses sadakond inimest.

„Muidugi on see võimalus, millest olin koheselt valmis kinni haarama. On ilmselge, et nii vastutusrikkasse ametisse valimine on suur tunnustus ka kogu Schenkeri Eesti meeskonna tööle ja tulemustele Balti riikides,“ rõhutas Vrager, kes on Schenkeris töötanud juba ligi 15 aastat, neist viimased kolm Balti riikide müügidirektorina.

Kristo Vrager rõhutas veel, et töö DB Schenkeris on teda aastaid paelunud just kontserni globaalse haarde ning väga selgelt innovatsioonile ja arengule suunatud mõtteviisi poolest. „Kontinentide vahelised nulljalajäljega kaubaveo lennud või sajad uued elektriveokid suurlinnades on vaid mõned viimase aasta-paari initsiatiivid. Selge on see, et ka globaalsete hangete võitmiseks tuleb kontsernil olla pidevalt innovatsiooni ja keskkonnasäästu esirinnas,“ loetles Vrager tööandja tugevusi.