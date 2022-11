Rehvivahetuse ooteajad on hetkel ettevõtete sõnul kuskil nädal-poolteist. Kummiprofi esindaja Karl-Ergo Kulla sõnul on iga sügis samasugune – talv tuleb kõigile ootamatult.

Rehvitakso OÜ esindaja sõnul on sel aastal inimesed jätnud rehvivahetuse viimasele minutile, sest ilmad on olnud soojad. „Kerge paanika on õhus, telefon heliseb lakkamatult,“ kirjeldas Rehvitakso esindaja olukorda.