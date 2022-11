Austraalia kaevandusmagnaat hakkab Ukraina ülesehitamiseks miljardeid kokku koguma

Ukraine Green Growth Initiative nimeline fond plaanib investeerida eelkõige infrastruktuuriprojektidesse, näiteks energia- ja telekommunikatsioonisektorisse. Forrest ise ning tema abikaasa on lubanud panustada pool miljardit USA dollarit (740 miljonit Austraalia dollarit). Fondi maksimumeesmärgiks on kokku koguda 100 miljardit dollarit.

Forresti sõnul on ta teemal suhelnud mitme maailma liidriga, sh USA presidendi Joe Bideni, endise Ühendkuningriigi peaministri Boris Johnsoniga ning Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kiitis täna plaani heaks, sõnades, et see on hea võimalus asendada kahjustada saanud kommunismiaegne infrastruktuur uusima tehnoloogiaga.