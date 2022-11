Euronics avab Lätis uue kontseptsiooniga kaupluse

Euronicsi Baltimaade juhi Aare Koppeli sõnul vastab Euronicsi uus kontseptsioon ajas muutunud tarbijakäitumise mustritele. „Näeme, et kuigi järjest rohkem kliente eelistavad tellida kauba e-poest, siis paljud soovivad siiski kaupa enne ostmist oma silmaga näha ja selle kohe kätte saada. Seetõttu panustame edaspidi kauplustele, kus kogu kaup on vaatamiseks ja proovimiseks kohapeal olemas. Paljude toodete valikul ei ole kliendi jaoks olulised ainult parameetrid ja spetsifikatsioonid, vaid ka emotsioonid ja tunnetus, kuidas tooted meie elu lihtsamaks saavad muuta – just seda üritamegi oma uude kontseptsiooni rohkem sisse tuua,“ lisas Koppel.