FOTO | Euronics avab Lätis uue kontseptsiooniga kaupluse

Kauplusest leiab üle 6000 erineva tehnikatoote, alustades suurest kodutehnikast nagu pesumasinad ja külmikud kuni IT-kaupadeni välja. Uue kaupluse sortimendist leiab ka täiesti uusi kategooriaid, nagu näiteks muusikariistad, ja see pakub senisest laiema valikut sisuloojatele – mikrofone valgusteid, kõvakettaid jms. Lisaks leiab poealalt uue ja kaasaegse Apple'i seadmete ja tarvikute müügiala. Terves kaupluses võetakse kasutusele ka uudsed elektroonilised hinnasildid, mida on töötajatel lihtsam käsitseda ja mis kuvavad kliendile igal ajahetkel, ka kampaaniate ajal, õige hinna.

Eesti kapitalil põhinev Euronics investeeris uude kauplusesse ligi 2 miljonit eurot ja see on esimene kauplus Baltimaades, mis tutvustab Euronicsi uuenenud sisekujunduskontseptsiooni. Uuenenud interjööri on kujundanud Eesti sisekujundaja Mait Lauri ja tema meeskond Ako In. Ka kaupluses olev mööbel on toodetud erinevate Eesti tootjate poolt.