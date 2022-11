Riik valmistub kriisiks: töötuskindlustushüvitise maksmise pikkus hakkab sõltuma majandusolukorrast

Selles olukorras on töötajatele järjest olulisem kindlustunne, et töö otsimise ajal makstakse neile töötuskindlustushüvitisi, ning eriti siis, kui tööd on raskem leida, tehakse seda pikemalt. Loodud on uus automaatselt kohanev töötuskindlustushüvitis, mis on ka Euroopas unikaalne!

Sõda, energiakriis ja hinnatõus on Eesti ettevõtteid 2022. aasta kevadest ettevaatlikumaks teinud ning aasta algusest on ka hõiveootused enamikul tegevusaladel kahanenud. Iseäranis on vähenenud hõive kasvu ootused tööstuses ja ehituses, kuna energiakriis avaldab nendele sektoritele tugevamat mõju. Ka kolmanda kvartali andmed näitavad juba mõningast töötuse kasvu, sealhulgas koondamiste sagenemist.

Keerulisemad ajad majanduses ja tööturul vajavad ka töötuskindlustussüsteemi kohanemist, et tagada töötule suurem sotsiaalne kaitse. Senise, pigem jäiga süsteemi kitsaskohtadele osutas ka COVID-19 kriis – senised Eesti töötushüvitise süsteemi reeglid ei muutunud automaatselt tööturu olukorra muutumisega. Pandeemia alguses töö kaotanud inimestel hakkasid töötuskindlustushüvitised lõppema või olid juba lõppenud, kuid endiselt suure tööpuuduse tõttu ei olnud neil võimalik tööd leida ning puudus sissetulek. Keerulisemas tööturuolukorras vajavad töötud asendussissetulekut pikema perioodi vältel.

2021. aastal kutsutigi nende kitsaskohtade lahendamiseks kokku ekspertidest töörühm. Sotsiaalministeerium koostöös Eesti Töötukassa, Rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu esindajatega töötasid välja tööturu olukorrast sõltuva töötuskindlustushüvitiste süsteemi, mis nüüd, 16. novembril 2022 ka Riigikogus seadusena vastu võeti ja jõustub 30. juunil 2023.