Vaid üks leping kindlustab sinu elu ja lähedaste rahalise toimetuleku

„Sageli tuleb ette, et kui inimesed soovivad kindlustada end surma või õnnetusjuhtumite vastu, siis jäävad nad õige toote valikul hätta. Reeglina sõlmitakse ainult õnnetusjuhtumikindlustus, kuigi statistiliselt on terviserikked õnnetustest ohtlikumad,“ lisas ERGO esindaja Reet Savet. „Tihti arvatakse ekslikult, et ka terviserike on õnnetus, kuid tegelikkuses loetakse seda haiguseks, mistõttu õnnetusjuhtumikindlustusest üksi alati ei piisa.“