Järgmisel aastal langevad Soome eluasemehinnad sedavõrd järsult, et viimane nii suur langus jääb aastasse 1995, prognoosib hüpoteeklaenuandja Hypo reedel avaldatud ülevaates. Hinnalangus puudutab nii Helsingit kui ka ülejäänud Soomet.

„Muutus varasemaga võrreldes on päris tugev, kui vaadata, kuidas hinnad on viimase kümnendi jooksul kasvanud. Elamuturu atraktiivsus on olnud tugev ja eriti tugev koroonaperioodil,“ ütleb hüpoteeklaenuandja Hypo ökonomist Juho Keskinen.