Betoonitootja: ehitusmaterjalide hind püsis 14 aastat sisuliselt paigal

Suitslepa hinnangul mõjutab ehitussektoris võimalik turulangus erinevad valdkondasid erinevalt. „Kõige raskem on teedeehitusfirmadel, kus riik on peatanud investeeringud, nende ehitusmahud kukuvad kõige rohkem. Väike ebakindlus on ka elamuehituses. Kindlasti lähevad aga lähiajal töösse mitmed pikalt kavandatud uute tuuleparkide projektid. Näitab ju praegune olukord elektriturul kõnekalt kätte, et investeeringuid energiamajandusse pole piisavalt tehtud ja nüüd on oodata aktiivsemat tegutsemist.“

Tema sõnul on Eesti turg regiooniti erinev. „Tallinna mahud on tõesti hakanud vähenema, samas Ida-Virumaal, kuhu riik suunab palju euroraha, on turuaktiivsus tõusnud. Uusi projekte on Pärnu- ja Raplamaal. Rail Balticu taristuprojektid jätkuvad samuti. Samas on kindlasti ka selliseid objekte, mida lükatakse edasi paremate aegade ootele või ei alustatagi, sest ehitusmaterjalide hinnatõus tundub liiga suur.“

„Turule on tulemas suuremaid projekte ja nii ehitusmaterjalide tootjad, ehitusettevõtted kui ka tarbijad on paremini kindlustatud kui eelmise kriisi ajal,“ ütleb Betoonimeister AS juhataja ja Eesti Betooniühingu juhatuse liige Kalle Suitslepp.

Uute eluasemete ehitus päriselt ei peatu, kuid pangaintresside tõus ja ehitushinna kallinemine võib tempot pidurdada. „Praegu on inimestel on veel säästusid, ka palgad on tõusnud ja seega jagub pankadele laenukõlbulikke kliente. Teatavad korrektiivid kinnisvaraturul muidugi toimuvad, aga fakt on see, et vajadus korterite järele on alles ja arendusprojekte tuleb ka Tallinnast väljapoole, näiteks Pärnusse ja Tartusse,“ on Betoonimeistri juht tuleviku suhtes optimistlik. „Nõudlus betooni järele ei ole Eestis regiooniti ühtlane. Neil betoonitootjatel, kes saavad täita tellimusi terve Eesti piires, on praegu kindlasti konkurentsieelis.“

Kallis elekter mõjutab tsemenditootmist

Betooni hinnatõusu taga on eelkõige tootmiseks vajaliku tsemendi järjepidev kallinemine. „Tsemenditootmine on väga suure energiakuluga tööstus. Kui varasemalt oli meil tsemendi hind aastaks lukus, siis 2022. aastal on tsemendimüüjad tõstnud aasta jooksul hinda neli korda. Põhjuseks eelkõige CO2 kvoodi ja elektrihinna mitmekordne tõus. Võrreldes 2021 aasta lõpuga on tsemendi hind tõusnud üle 60%. Tsemendi osakaal betooni omahinnast on umbes kolmandik.“

Tsemendi hind pole hinnapakkumistes indekseeritud. „Kuna hoonete ja rajatiste ehitusprotsess on pikk, siis on hinna kallinedes väga raske juba olemasolevaid lepinguid alltöövõtjatel ehitajatega ja ehitajatel tellijatega ümber mängida,“ nendib Betoonimeistri juht.

„Me püüame betooni hinnatõusust nii palju ette teada anda kui võimalik, lepinguid täites oleme lähtunud alati pakutud hinnast ja pakkumise kehtivusajast. Oleme pidanud tsemendihinna tõusust tulenevaid kulusid osaliselt ise kandma. Tellijatega suhtlemine ja hinnaläbirääkimised moodustavad meie tööst suurema osa kui kunagi varem.“

Materjalide hinnatõus algas 2 aastat tagasi