Elon Musk jätkab Twitteris ridade hõrendamist: ettevõtte kontorihooned suletakse

Sel nädalal ütles Musk Twitteri töötajatele, et tuleb teha pikki tööpäevi ja äärmiselt kõvasti töötada – või lahkuda ettevõttest, kirjutas BBC. „Neile, kes neljapäevaks, 17. novembriks tingimustele alla ei kirjuta, makstakse kolme kuu lahkumishüvitist,“ ütles Musk. Selle kuu alguses teatas ettevõte, et koondab umbes 50% oma töötajatest.

Enne Muski Twitteri ostu oli ettevõttel umbes 7500 töötajat. Samuti oli ettevõttes teadaolevalt tuhandeid lepingulisi töötajaid, kellest enamik on väidetavalt koondatud. Sealjuures ei näita Musk välja, et ta muretseks. Ühes säutsus teatas ta, et alles jäävad „parimad inimesed“ ja et ta väga mures ei ole.