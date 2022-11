Selle aasta TOP101 edetabelis langes Admiral Markets (uue brändinimega Admirals) eelmise aasta kõrgelt 28. kohalt 72. kohale. Turuväärtus vähenes arvutuste kohaselt ligi poole võrra, 120,6 miljoni euroni. See kajastub ka majandusnäitajates, mis kõigub suurte võngetega. Iroonia peitub selles, et volatiilsus just nimelt meeldib ettevõttele, olles edu aluseks.