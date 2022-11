Rootsi prokuratuur: Nord Streami plahvatused olid raskekujuline sabotaaž

„Analüüsid, mis on nüüd läbi viidud, näitavad lõhkeaine jälgi mitmetel leitud võõrobjektidel,“ ütles prokurör Mats Ljungqvist pressiteates, vahendab SVT Nyheter.

Eeluurimist juhtiva Ljungqvisti sõnul on juurdlus väga kompleksne ja põhjalik, aga selle järgi, mis on seni selgunud, on tegemist raskekujulise sabotaažiga.