Ühel dokumenteeritud juhul ostis IKEA allhankija Mogotex 2019. aastal tekstiile noorte karistuskolooniast IK-2, mille juht oli aastatel 2006–2014 Euroopa Liidu sanktsioonide all poliitvangide ebainimliku kohtlemise pärast. IK-2 vangid said oma töö eest 2–5 Valgevene rubla kuus, mis on alla kahe euro. Valgevene keskmine palk tänavu septembris oli 1637 rubla ehk umbes 600 eurot.