Mehhikos ja Lõuna-Aafrikas autorenti pakkuv Eesti idu sõlmis seni suurima rahastustehingu

Eelmise aasta lõpus laienes Planet42 ka Mehhiko turule, mis on pressiteate sõnul oma olemuselt sarnane Lõuna-Aafrika Vabariigiga, kus suur osa rahvastiku tööealistest inimestest seisavad tihti silmitsi pankade konservatiivsusest tingitud alateenindatusega. Tänaseks on Planet42 Mehhikos ostnud juba üle 100 auto. Ettevõte on seadnud eesmärgiks, et 2026. aasta lõpuks on erinevatel turgudel ostetud autosid 1 miljonile perekonnale.