Kasvav inflatsioon on teinud ostjad valivaks ja otsitakse võimalusi raha säästmiseks. Selle tõttu on Ameerika Ühendriikide jaeketid ja netipoed hakanud tegema järjest suuremaid allahindluseid, et kliendid endale saada. Tootjatele see ei meeldi ja nad on astunud samme, et allahindlused väheneksid.