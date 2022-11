Tasaarvestuse õigus annab võlausaldajale pankrotimenetluses olulise eelise

Tasaarvestamise õigusest tulenev eelis pankrotimenetluses seisneb selles, et vastastikkuste rahaliste nõuete puhul on võlausaldajal võimalik enda nõue tasaarvestada võlgniku omaga. Teisisõnu, kui võlgnikul on võlausaldaja vastu nõue 10 000 eurot ja võlausaldajal on võlgniku vastu nõue 10 000 eurot, siis on võimalik need nõuded pankrotimenetluses tasaarvestada ja selle tulemusel kumbki pool ei võlgne teineteisele midagi. Juhul kui tasaarvestuse õigust pankrotimenetluses poleks, peaks võlausaldaja 10 000 eurot pankrotihaldurile maksma ja võlausaldaja ise saaks pankrotimenetlusest enda 10 000 euro suurusest nõudest tagasi vaid murdosa. Kuna pankrotimenetluses rahuldatakse nõuded proportsionaalselt, siis enamasti võimaldab see nõuet pankrotimenetluses rahuldada kõigest mõne protsendi ulatuses. Tasaarvestuse õiguse püsima jäämise mõte pankrotimenetluses on, et pankrotimenetluse eelselt tekkinud tasaarvestuse olukord jääb kehtima ka pärast pankroti väljakuulutamist. Samas, kui võlausaldaja selle õiguse olemasolust ei tea, siis ega pankrotimenetluses talle seda keegi ütlema ka ei tule ja võlausaldaja võib jääda kehvemasse olukorda.