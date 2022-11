Elektri universaalteenusega seoses on postkontoritesse pöördunud 1700 inimest

„Peamiselt on kliendid soovinud veenduda oma lepingu universaalteenusele üleminekus. Lisaks on esitatud avaldusi lepinguga liitumiseks ja vähem avaldusi loobumiseks. Küsitakse ka infot universaalteenuse kohta,“ ütles Kristi Unt.

„Kuna meie postkontorid paiknevad üle Eesti ja meil on pikaaegne teenuste osutamise kogemus, siis oli võimalik kiirelt töö ümber korraldada. Teenuse osutamine postkontorites on sujunud hästi, siin olid abiks ka koostöös Eesti Energiaga tehtud ettevalmistused,“ lisas Unt.

Eesti Energia Eesti turu juhi Dajana Tiitsaare sõnul on ettevõttel hea meel, et tänu Omniva teenindusvõrgustikule on jõutud füüsiliselt klientideni ka kõige kaugemas Eesti otsas. „Väga paljud inimesed on saanud asjatundlikku abi ja vastuseid oma küsimustele ning saavad seda ka edaspidi.“