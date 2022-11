Ulmeplaan: Euroopa Liit plaanib kõik energiakulukad hooned renoveerida

2020. aasta oktoobris avalikustas Euroopa Liit Renoveerimislaine algatuse, mille eesmärgiks on muuta 35 miljonit kodu, korterit, kontorit, kooli, haiglat ja muid hooneid energiatõhusamaks aastaks 2030. Kogumaksumuseks antud projektil on 2,75 triljonit eurot. Eesti rekonstrueerimisstrateegiaks on jõuda hoonete ümberehitustega nii kaugele, et kõik täna olemasolevad hooned saavutaks aastaks 2050 vähemalt energiaklassi C.