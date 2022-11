Me nägime, kuidas mõne päevaga pühiti krüptoturult miljardeid, mõned tokkenid kaotasid 30–40% ühe päevaga, kuid Veskimeistri sõnul pole see veel kõik. „Järelmõju sellele pankrotile on selgumas alles lähikuudel. Sellest krahhist on mõjutatud kümned ja sajad ettevõtted. Aga sellistest kriisidest on alati välja tuldud. Alles siis, kui kõik on kaotanud lootuse, saab uus kasvuperiood alata.“