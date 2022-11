Kuidas kodumasinaid kasutades energiat säästa, et elektriarve oleks väiksem?

Seadmeid ostes vaata energiaklassi



„Üheks lihtsamaks viisiks koduseadmete energiakulu kontrolli all hoidmiseks on hea energiaklassiga seadme soetamine. Kõigil Euroopa Liidus müüdavatel kodumasinatel, näiteks külmikutel, nõudepesumasinatel või pesumasinatel on peal energiatõhususe märgis skaalal A-G,“ sõnas Samsung Eesti koduseadmete valdkonna tootekoolitaja Alari Pennar.



Loogika on lihtne – A märgisega seadmed on kõige energiatõhusamad ja G märgisega kõige vähem tõhusad. Pennari sõnul on nende märgiste juures oluline tähele panna, et need muutusid 2021. aastal. Kui varem võis leida poest näiteks A++ märgisega toote, siis nüüd on A kõige kõrgem. See tähendab, et nüüd on näiteks B või C tähisega seadmed siiski üsna energiatõhusad.



Vee temperatuur



Mõistagi on arusaadav, et kõik eestlased ei ole endale hetkel uusi koduseadmeid soetamas, seega tasub ka teada, kuidas juba olemasolevate kodumasinatega energiakulusid kokku tõmmata.



„Erinevat sorti pesumasinate juures on kõige suuremaks energiakulutajaks vee temperatuur. Nii nõudepesumasinate kui ka pesumasinate põhiline aur läheb just vee soojendamisele, seega võimalusel tasub kaaluda jahedama veega pesemist. Samsungi BESPOKE AI pesumasinatel on spetsiaalne AI EcoBubble tehnoloogia, mis peseb riideid paremini just madalate temperatuuride juures, et energiat kokku hoida,“ sõnas Pennar. Lisaks on jahedama veega riiete pesemine mõnede esemete puhul isegi nõutud, seega võib see aidata neid paremas seisukorras hoida.



Kuivati erinevad funktsioonid



Kui riiete kuivatamiseks on kasutusel kuivati, siis tasub selle funktsioonid energia säästmiseks üle vaadata. Mida intensiivsem on kuivatus, seda rohkem energiat see kulutab. Seega tuleks kindlaks teha, mis tüüpi kuivatust riided vajavad.



„Tänapäevastel kuivatitel on lisaks kuivatusprogrammidele ka erinevaid nutifunktsioone, mis taustal toimivad, et energiat kokku hoida. Näiteks Samsungi AI Dry tehnoloogiaga kuivatid kontrollivad riiete seisu masinas automaatselt ja kohandavad sellele vastavalt võimsust, mis aitab samuti energiat kokku hoida,“ sõnas Pennar.



Vaata külmik üle



Külmkapi puhul soovitab Pennar kontrollida, et see oleks seatud sobiva temperatuuri peale ning lisaks tasub sügavkülmik üle vaadata.



Külmiku normaalne temperatuur võiks jääda ligikaudu 3-5 kraadi ja sügavkülmikul -15 kuni -18 kraadi vahele. Lisaks tuleks kindlasti üle vaadata sügavkülmik. Kui seal paiknevad riiulid ja külmaelemendid on jääs, tuleks need üles sulatada, et need saaksid töötada nii efektiivselt kui võimalik.



„Samsungi BESPOKE külmikutel on selleks puhuks No Frost tehnoloogia, mis ei lase tülikal jääl ja härmatisel sügavkülmikus üldse tekkida. Lisaks sellele on võimalik külmik mõneks ajaks n-ö puhkuserežiimile lülitada. See hoiab külmiku kulutatavat energiat kokku, kui mõneks ajaks puhkusele või kodust ära sõidad,“ selgitas Pennar.



Valmista rohkem toitu korraga



Köögiseadmete puhul tasub mõelda, kuidas oleks võimalik suurem kogus toitu korraga valmis teha. Iga kord kui ahju või pliidi soojaelemendid peavad end kuumaks ajama, kulub energiat.



„Seega kui oled grillvorstid just ahju pistnud, siis võib näiteks juurviljad või mõne muu järgmiseks päevaks mõeldud toidu korraga valmis teha. Samsungi ahjudel on näiteks spetsiaalne Dual Cook Flex lahendus, tänu millele on ahjus sisuliselt kaks erinevat tsooni, kus saab erinevaid toite valmistada erinevate temperatuuride juures samaaegselt,“ sõnas Pennar.