FOTO | Utilitas sai valmis Ülemiste piirkonna jahutamiseks moodsa kaugjahutusjaama

„Nii nagu kaugküte on linnas efektiivseim viis hoonete soojusega varustamiseks, on kaugjahutus parim hoonetes soovitud sisekliima hoidmiseks, eelkõige suvisel ajal. Kaugjahutus on lokaalsetest lahendustest energiaefektiivsem ja oluliselt väiksema CO 2 jalajäljega. Lisaks pole vaja kaugjahutuse puhul eraldi jahutusseadmeid, mis vabastab ruumi nii hoone sees kui ka hoone välispinnal ja kaovad liigse müra- ja vibratsiooniallikad,“ kirjeldas Utilitase kaugjahutuse osakonna juht Tanel Kirs.

Kaugjahutusjaam hakkab jahutust tootma Ülemiste City linnaku hoonetele. Ülemiste City arendajad Technopolis Ülemiste AS ja Mainor Ülemiste AS on otsustanud loobuda lokaalsetest lahendustest ning minna üle mugavale ja keskkonnasõbralikule kaugkütte ja -jahutusele. Üks esimestest kaugenergiaga liitujatest linnakus on Alma Toominga maja, 11 korruseline büroohoone, millel on rahvusvaheline energia- ja keskkonnasäästlikkuse LEED® kuldsertifikaat.