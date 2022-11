Nii käivet kui kasumit kergitanud Pro Kapital: kinnisvaraturg on endiselt tugev

Kohalikel ning ka rahvusvahelistel investoritel on juhi sõnul endiselt suur huvi Balti regiooni vastu ning seda eriti luksuskinnisvara segmendis. Olukord on rahulikumaks muutunud ka ehitussektoris.

Kalaranna Kvartali arenduse esimene etapp on ettevõtte sõnul olnud väga edukas ning praegu tegutsetakse koos kohalike ehitusettevõtjatega, kes tutvuvad ehitushanke paketiga. Kvartali arenduse järgmise etapi ehituse ettevalmistamisega kavatseb ettevõte alustada 2023. aasta esimeses või teises kvartalis. Kavandatud on neli hoonet kokku 146 korteriga.

Kindrali Majade arenduses on ettevõte alustanud korterite üleandmist esimeses kahes majas (must ja valge maja). Kolmas maja (punane maja) peaks valmima 2022. aasta lõpuks. Kolmes majas on kokku 195 korterit ning 1 äripind, mis on kõik müüdud.