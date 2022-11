OTSEÜLEKANNE | Inseneride puudus on Eestis väga tõsine probleem. Mida teha, et kriis ei süveneks?

Tööjõu ja -oskuste prognoosisüsteemi OSKA uuringu järgi jääb töötlevas tööstuses aastaks 2030 puudu 2/3 inseneridest. Eesti ülikoolilõpetajad katavad vaid 1/3 töötleva tööstuse tuleviku juhtide ja spetsialistide vajadusest. „Tööjõupuudus on tingitud peamiselt sellest, et iga-aastased ülikoolilõpetajad ei anna kokku piisavalt inimesi, keda tööturg vajaks. Osa üliõpilasi ei lõpeta valitud erialal õpinguid või siirdub pärast lõpetamist mujale valdkonda tööle. Lisaks teatud erialasid Eestis ka ei õpetata Eesti väiksuse tõttu. Seepärast on tarvis vaadata tarkade välistalentide poole, kelle siia meelitamine ei ole aga riikidevahelise konkurentsi tõttu üldse lihtne ülesanne,“ räägib EASi ja KredExi ühendasutuse Work in Estonia juht Anneli Aab.