Päev börsil: Läti börsifirmale tehti ülesostu pakkumine, USA indeksid üle kahe päeva taas rohelised

Baltikumi suurim erakapitalifond BaltCap on väljendanud huvi, et omandada valitsev mõju Läti börsifirma HansaMatrix üle. Kuna tegemist on reguleeritud protsessiga, siis BaltCap ise rohkem infot hetkel jagada ei saa, kuid Ärilehe pikemat teemakäsitlust sellest saad lugeda siit!