TÕSINE RÜNNAK | Eestile olulisi asutusi ründasid täna Kremli-meelsed küberkurjategijad

RIA küberintsidentide käsitlemise osakond CERT-EE monitooring tuvatas täna kell 10.14, et viie Eesti ettevõtte teenustes algasid tõrked. Nende seas oli ka Eesti Energia. Rünnakute tõttu pole kättesaadavad lisaks Eesti Energia kodulehele ka ettevõttega seotud veebilehed, näiteks elektrilevi.ee ja enefitgreen.ee. CERT-EE kübereksperdid on ettevõtte esindajatega tihedas suhtluses.

CERT-EE juhataja Tõnu Tammeri sõnul võtsid kurjategijad ründe osas sihikule ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Panga ja EASi ning veel ühe eraettevõtte veebilehe. Ministeerium ja EAS on RIA pakutava riigivõrgu klient, seetõttu oli nende vastu suunatud ummistusründeid võimalik tõrjuda nii, et need ei avalda suurt mõju.