Ukraina suurima energiafirma juht soovitab kõigil kel võimalik riigist lahkuda

„Kui nad leiavad veel kolmeks-neljaks kuuks alternatiivse elukoha, on see süsteemile väga kasulik,“ ütles DTEKi tegevjuht Maxim Timtšenko BBC-le.

Venemaa rünnakud on kahjustanud peaaegu poole Ukraina energiasüsteemist. Miljonid inimesed on ilma elektrita, kuna temperatuurid talve eel aina langevad.

Elektrikatkestused - nii plaanilised kui ka plaanivälised - on muutunud paljudes Ukraina osades tavaliseks, sest Venemaa suunab korrapäraselt raketirünnakuid energiainfrastruktuuri osadele.

Selle nädala alguses teatas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, et rünnakud energiasüsteemi pihta on „tagajärg“ sellele, et Ukraina keeldub Venemaaga läbirääkimisi pidamast.

Mitmed lääne liidrid on väitnud, et tsiviilinfrastruktuuri sihtimine on sõjakuritegu.

Timtšenko sõnul, kelle ettevõte tarnib rohkem kui veerandi Ukraina elektrienergiast, muutub iga Venemaa rünnakuga energiasüsteem aina nõrgemaks ning elektritarbimise vähendamine on oluline võti selle töös hoidmiseks.

Valitsus on kutsunud inimesi üles piirama kodumasinate, näiteks ahjude ja pesumasinate kasutamist.

Ukraina kahjustatud energiasüsteem ei suuda toota enam piisavalt elektrit, et rahuldada riigi igapäevaseid vajadusi ning seeõttu vaadeldakse igasugust abi - sealhulgas riigist lahkumist - kui üht viisi Ukrainal Venemaa vastu peetava sõja võitmisel, selgitas Timtšenko.

„Kui te tarbite vähem, siis saame tagada haiglatele, kus on vigastatud sõdurid, elektrivarustuse. Nii selgitame ukrainlastele, et vähem tarbides või lahkudes aitavad nad kaasa ka teistele inimestele,“ nentis energiafirma juht.

Venemaa rünnakud infrastruktuuri vastu suurenesid pärast mitmeid tagasilööke lahinguväljal. Kuna mõnes Ukraina piirkonnas on temperatuur juba alla miinuskraadi, on mure, et miljonid inimesed jäävad kogu talveks ilma elektri- ja kütteühenduseta.

Seni on elektrikatkestused piirdunud üldiselt mõne tunniga, kuid Venemaa rünnakud võivad põhjustada pikemaid elektrikatkestusi. Lisaks muutub kahjustatud infrastruktuuri parandamine aina keerulisemaks.