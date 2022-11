Järgmisel aastal lõppeb mitme olulise Microsoft tarkvara tootetugi

Microsoft lõpetab teenuste toe järk-järgult 2023. aasta neljal kuupäeval. Windows 7, Windows 8.1 ning Windows Server 2008 R2 tugi lõppeb juba järgmise aasta 10. jaanuaril. Eestis laialt levinud meiliserveri Exchange Server 2013, Skype for Businnes 2015 ning MS Office 2013 tugi saab punkti 11. aprillil. MS SQL Server 2008 ning BizTalk 2013 ei saa turvauuendusi 11. juulist. Outlook 2019 for Mac, Word 2019 for Mac, PowerPoint 2019 for Mac ja mitmed teised Macile mõeldud tooted kaotavad toe 10. oktoobril 2023.

Pärast toe kadumit ei väljasta Microsoft tarkvaras leitud turvaaukudele paikasid ning iga päevaga suureneb risk, et tarkvara ei pruugi enam korralikult töötada, sest ülejäänud süsteeme arendatakse edasi. Nende toodete asemel kasutada alternatiive, millel tootetugi on olemas.

„Nii nagu sõidukid vajavad hooldust, tuleb ka programme kõpitseda, muidu need lagunevad. Tarkvara kasutamise käigus tulevad välja puudused, mida tarkvaratootjad uuendustega kõrvaldavad. Kuna need enam kui poolsada toodet kaovad Microsofti sortimendist, siis need lahendused rohkem uuendusi ei saa. See tähendab, et programmid ei pruugi enam korralikult töötada. Lisaks hakkavad küberkurjategijad haavatavusi ära kasutades süsteeme ründama, tuues sellega kaasa rahalist kahju ja ebamugavusi,“ ütles RIA küberintsidentide käsitlemise osakonna CERT-EE juhataja Tõnu Tammer.