7 kontrollküsimust: kas sinu auto on talveks valmis?

Sõiduki aku kontrollimine on eriti oluline selliste sõidukite puhul, mille aku on vanem kui 5 aastat, sest just nii pikk on tavaliselt akude eluiga. Kui sõiduk on pikemat aega kasutuseta seisnud, siis on soovitatav aku enne sõitmist täis laadida, et oleks võimalik muretult teele asuda. Aku seisukorda saab kontrollida automargi sertifitseeritud teeninduses või kvaliteetses töökojas.