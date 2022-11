Olavi Lepp: valitsus paneb ise oma ettevõtted nõrka positsiooni

„See teeb muret, et meie lähemad konkurentturud kompenseerivad energiahindasid ja meie mitte,“ möönis Swedbanki tegevjuht Olavi Lepp, kelle sõnul on mõnes riigis tootmine oluliselt odavam. Ostetakse ka hinda. „Kui sakslasel on valida, kas osta kaup Poolast, Lätist, Leedust, Eestist või mujalt Ida-Euroopast, siis võib juhtuda, et lihtsalt tootmise energia hinna pärast jääme konkurentsis alla. Meil tootmine väheneb ja osa inimesi koondatakse. Halvemal juhul tootmine lõpeb ja koondatakse kõik inimesed. Keegi ei pane tehast kinni kergekäeliselt, aga kui ärimudel ei toimi, siis pannakse tootmised kinni. See on murekoht,“ tunnistas ta.