Järgmine suur Eesti asi. Kurikaeltel on põhjust ettevõtte plaane karta

Helm lendas juba nädal pärast tööle asumist Saudi Araabiasse. Sealses maksu- ja tolliametis töötab umbes 28 000 inimest, meil on neid ligi 300. Seal oli kahte sorti reaktsioone. Ühed imestasid, kas tõesti on olemas selline lahendus, ja teised nõudsid sertifikaate. „Seda, et müüontehnoloogia on olemas, peab veel tõestama. Praegu on see ka usuküsimus, sest seda tunnevad vaid vähesed spetsialistid ja ennekõike teadlased,“ räägib Helm.

Kui Helmilt küsida, miks otsustas ta just GScani tulla, siis vastab ta, et talle ei mahtunud pähe, et keegi teine võiks seda teha. Ta on olnud alates 1995. aastast tollitegevusega seotud. Ta rõhutab intervjuu käigus korduvalt, kui keerulise asja on meie teadlased ja insenerid teinud. „Ma imestan, et nad ei ole alla andnud.“

Helmini jõudis info ettevõtte arengu kohta kevadel, suvel sai ta pakkumise ja liitus 1. oktoobril. „Me hakkame kohe-kohe turule tulema. 6. detsembril avame Tartus esimese robotliini. Seda kõike, mida teeme, mujal ei tehta,“ räägib Helm õhinal. „Mulle assotsieerub see e-valitsusega. Siin on miljon võimalust ja detaili ja see on meeletult raske valdkond, aga sel on tohutu potentsiaal.“

GScani üks omanikke doktorikraadiga Andi Hektor ja värske juht Marek Helm rääkisid Delfi Ärilehele läbimurdest, mille nad on teinud, lükkamaks kõrvale inimtervisele ohtliku röntgenitehnoloogia, et asendada see looduslike kiirte ehk müüontomograafiaga. Hektor ütleb küll, et lõplikult röntgen kuhugi niipea ei kao, kuid selle kõrvale on eestlased loonud tõesti täiesti uudse lahenduse.

Tallinnas Mustamäel Mäealuse tänava ärihoones kasvab miski, mille peale on maailma eri paigust kuuldunud juba ohe – miks meie selle peale ei tulnud? Eesti teadlaste aastatepikkune töö, kus lootusetus on vaheldunud lootusega, on jõudnud sinna, et detsembri alguses avatakse heade mõtete linnas Tartus 600 ruutmeetril katsetehas. Sellega meelitatakse siia muu hulgas Araabia šeike ja USA suurnimesid, kes soovivad saada tõestust, et nutikate eestlaste uus leiutis tõesti töötab. Vastu vaatavad kümnetesse miljarditesse eurodesse küündivad turva- ja kaitsetehnoloogia turud.

„Tollile on probleem, et keelatud aineid on võimalik kergesti peita. Kui sul on naftatsistern, siis saad sa narkootikumid panna kilekotti ja uputada nafta sisse. Röntgen ei näe vedelikest hästi läbi. Looduslik kiirgus on aga väga läbistav. See suudab ka kuni 100 meetrit maa alla minna. Selle eest ei saa peitu pugeda,“ räägib Hektor. Jäävad ära ka inimlikud vead, mis röntgenpildi vaatlusel ikka tekivad.

Et jõuda selleni, mille eestlased on leiutanud, peame rääkima sellega konkureeriva röntgenitehnoloogia puudustest. Nii meditsiinis kui ka lennujaama turvakontrollis on teada, et röntgenit kasutades sünnib must-valge pilt, mida vastavalt arst või turvaoperaator peab analüüsima – kas pildil on näha nuga, püstol, põletikus kopsud või midagi muud. GScani lahendus ei suuda tuvastada mitte ainult objekte, vaid ka materjale: lõhkeainet, narkootikume jne. Samamoodi ka inimesi, keda soovitakse üle piiri smugeldada. Tuvastus on seejuures automaatne ehk seda teeb arvuti.

GScan on heas mõttes keerulises olukorras. Katsetehas valmib, aga juba küsitakse üle maailma, millal saaks lahendust näha ja endale soetada. Täiesti uudse tootmise kokkupanek ei ole aga lihtne töö. Seetõttu peabki kogu aeg huvi üleval hoidma. Katsetehasega ei suuda GScan kindlasti kogu võimalikku nõudlust rahuldada. Nõudluse rahuldamiseks on vaja rajada tehased üle maailma, EL-ist kuni Ameerika Ühendriikide, Araabia piirkonna, Lõuna-Aasia ja Jaapanini.

Andi Hektor oli samal ajal USA tippülikoolis MIT-is (Massachusetts Institute of Technology) ehk Massachusettsi tehnikaülikoolis. Sealsed inimesed esitasid endale kohtumistel küsimuse: miks meie seda ära ei ole teinud? Raha ja talente on ameeriklastel palju, aga see ei ole alati hea. Mõnikord on vaja hoopis eestlaslikku kokkuhoidlikkust ja väikse ühiskonna paindlikkust.

Väga oluline on ka ohutus. Looduslik kiirgus on meie ümber kogu aeg ja see on meile kahjutu. Võimsamates röntgeni- ja eriti neutronskannerites kasutatakse kalleid materjale, tekib radioaktiivseid jääke ning need tarbivad väga palju energiat. „Meie seade tarbib palju vähem energiat, jääke ei teki ja hoolduskulud on madalad – tegu on tõelise rohetehnoloogiaga skannerite maailmas,“ sõnab Hektor.

Püüame väga lihtsustatult selgitada uudse lahenduse tööpõhimõtet veoki abil. Tollipunkti jõuab reka ning tänapäeval suunatakse see kahtluse korral angaari, kus seda pildistatakse ja läbi vaadatakse. Tolliametnik peab tõenäoliselt kahtluse korral koorma avama ja koorma sisu ümber laadima, et aru saada, kas kahtlustustel on alust. Kui ei ole, siis on korralik segadus tekitatud. Logistikas ollakse ajast maas ja kaup võib olla kahjustatud.

GScani lahendus on selline, et sama reka sõidab nende skannertunnelisse ja juht ei pea isegi välja tulema. Ta annab üle oma dokumendid ja samal ajal kui neid kontrollitakse, analüüsib süsteem laadungi sisu ja selle vastavust deklaratsioonile. Lihtsustatult öeldes on sõiduk kahe suure detektorplaadi vahel. Kiired läbivad esimese plaadi ja hakkavad siis selle all olevatest objektidest 3D-pilti looma. Kiired murduvad, ja kui need jõuavad alumise plaadini, ongi selge, millega on täpselt tegu. Kiirte murdumise nurga järgi on võimalik tuvastada, kas pardal on narkootikume, lõhkeainet või e-sigarette.

Lihtsustatult öeldes on sõiduk kahe suure detektorplaadi vahel.

„Miinuseks on, et see võtab aega minuteid, kohati kümneid minuteid. Rekade, merekonteinerite ja postipakkidega on lihtne, ajavõit on seal selge, kuid inimeste skaneerimine näiteks lennujaamas oleks praeguste protseduuridega liiga aeganõudev. Samas protseduure muutes saaksime ka seal mugavust ja täpsust tõsta, näiteks ehitades koridorskanneri, kus inimene jalutab kaks-kolm minutit ja ongi, naksti, turvakontroll tehtud,“ selgitab Hektor. See kõik tähendab, et kurikaeltel muutub pea võimatuks midagi ebaseaduslikku või kuritegelikku üle piiri tuua.