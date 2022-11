Eesti ekspordi rahamasin hävib. Varasemad edukad koondavad

Puidutööstus on seni olnud Eesti tööstuse pailaps, mille mahud on tänu ekspordi tugevusele kaunilt kasvanud. Eesti ekspordis on puit ja puittooted kolmandal kohal. Rohkem suudetakse eksportida üksnes mineraalseid tooteid ja elektriseadmeid. Peatselt hakkavad aga statistikasse ilmuma kurvemad arvud.