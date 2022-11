USA suurpanga strateeg hoiatab: karuturg pole veel läbi

„Meie nägemusel pole karuturg veel läbi,“ sõnas suurpanga strateeg Peter C. Oppenheimer kirjas klientidele. Tema hinnangul on ettevõtete valuatsioonid liiga kõrged tulenevalt kasvu pidurdumisest ning surutise võimalusest. Jätkusuutlikuks taastumiseks on vaja, et intressimäärad jõuaksid oma tõstetsükli tippu, lisas ta.

„Me jätkuvalt arvame, et aktsiaturud on lähiperspektiivis tõenäoliselt volatiilsed ning langevad enne kui leiavad uue põhja 2023. aastal,“ lisas Oppenheimer. „Seega, kui lühiajaliselt survestavad riskid globaalseid aktsiaturge allapoole, on tõenäoline, et nad jõuavad „lootuse“ faasi 2023. aastal. Me ootame, et üleüldine tootlus praeguse ja järgmise aasta lõpu vahel on suhteliselt väike.“