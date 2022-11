Soome tehnoloogia ja idufirmade festival Slush võttis tagasi Vene ettevõttele Immigram antud auhinna

„Uue informatsiooni valguses esitlusvõistluse Slush 100 võitja tegevuse ulatuse kohta Venemaal on Slush otsustanud nende võidu tagasi võtta. Slush on palunud osalevad fonde, mis annavad praegu omi hinnanguid, võtta oma investeering Immigrami tagasi. Slush vabandab selle möödavaatamise eest. Me oleksime pidanud kõigi osalenute tegevuse lähemalt läbi vaatama, enne kui lasime neil võistlusel osaleda,“ teatas Slush Twitteris.

Pärast auhinna andmist Immigramile hakati kritiseerima selle seoseid Venemaaga. Ettevõtte asutajad on Venemaalt pärit Anastassia Miroljubova ja Mihhail Šaronov. Kriitikat on esile kutsunud eriti see, et Immigrami tööjõud koosneb ainult venelastest, kellest osa elab endiselt Venemaal. Pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale on Immigrami Vene klientide arv tohutult kasvanud.