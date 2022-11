Päev börsil: tugev kauplemine Enefit Greeni aktsiatega, Hepsor laieneb Kanadasse

Kinnisvaraarendaja Hepsor teatas täna, et kavatseb laieneda Kanada kinnisvaraarendusturule. Seni on tegutsetud Eesti ja Läti turul. Ettevõtte esimese üheksa kuu eesmärgiks on kohaliku turu tundmaõppimine, partnerite võrgustiku ülesehitamine ja Hepsori jaoks sobilike turuniššide tuvastamine. Esimeste investeeringuteni ehk maa soetamiseni loodetakse jõuda 2024. aasta esimeses pooles. Loe pikemalt siit.