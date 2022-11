VIDEO | Vahistatud Eesti ärimehi kahtlustatakse 561 miljoni euroses krüptorahakelmuses ja rahapesus

Eesti võimude jaoks erakordne uurimine

Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Oskar Gross rääkis, et kahe riigi koostöös läbi viidav uurimine on olnud pikaajaline ja väga mahukas. „Selle uurimise mastaapi ilmestab, et tegemist on teadaolevalt ühe suurima kahjusummaga kelmuse uurimisega Eestis. Praeguseks on kogutud piisavalt tõendeid, et kahtlustatavad kinni pidada. Selles uurimises on olnud väga oluline roll rahvusvahelisel koostööl, sest oleme algusest peale teinud USA kolleegidega koostööd,“ kirjeldas Gross.

Oskar Gross kinnitab, et politsei tähelepanu on krüptovaldkonnale suunatud, näiteks alles oktoobri alguses pidas keskkriminaalpolitsei kinni investeerimiskelmuses kahtlustatavad, kes olid seotud virtuaalvääringuga Dagcoin. „Vaieldamatult on krüptorahaga seotud uurimised keerulised ja võtavad kaua aega, kuid õiguskaitseasutused teevad kõik võimaliku, et neid kuritegusid lahendada. On mitmeid seaduslikke viise, kuidas krüptoraha valdkonnas ettevõtlusega tegeleda ning pettustel ei ole kohta,“ lisas Gross.