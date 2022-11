TalTechi turundusprofessor Linda Hollebeek valiti maailma mõjukaimate teadlaste hulka

TalTechi turundusprofessor Linda Hollebeek pälvis selle eksklusiivse tunnustuse juba kolmandat korda, olles 2022. aastal vähem kui 7000 ehk umbes 0,1% maailma teadlase seas, keda globaalne analüütikaettevõte oma edetabelis esitab.

TalTechi ärikorralduse instituudi kaasatud professor Linda Hollebeeki uurimustöö keskendub klientide/tarbijate ja sidusrühmade kaasamisele, kasutades digitehnoloogiaid (sh. sotsiaalmeedia, võrgukogukonnad, tehisintellekt) hõlmates ka innovatsiooni, eetika ja väärtusloome küsimusi. Hollebeekil on doktorikraad turunduses Aucklandi Ülikoolist ning TalTechis on ta töötanud aastast 2019. Enne akadeemilist karjääri tegutses ta juhtimiskonsultandina. Ta on nõustanud nii Coca-Colat, Hewlett-Packardit, Roche Diagnosticut, Uus-Meremaa tööministeeriumi ja kaubanduskomisjoni ning ka Austraalia kaitseväge.

Linda Hollebeek kinnitab, et tema jaoks oli see suur au, sest nimekirja jõuab igal aastal vaid üks teadlane 1000-st. „Kui olin doktorant, ei oleks ma osanud unistadagi praegusesse punkti jõudmisest. Mul on väga hea meel, et mu töid on loetud ja et neid on peetud viitamise vääriliseks. Minu jaoks on oluline ka, et olen siin nimekirjas nüüd juba kolmandat aastat järjest (st aastatel 2020, 2021 ja 2022). Minu uurimistöö keskendub klientide/tarbijate kaasamisele ja hiljuti olen hakanud tegelema ka laiemate sidusrühmade kaasamisega. Mul vedas, sest kui oma doktoritööga alustasin, ei olnud sel teemal veel eriti akadeemilist kirjandust, kuid klientide/tarbijate kaasamise vastu oli juhtide seas suur huvi, mis andis suurepärase võimaluse,“ lisas Hollebeek.