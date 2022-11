PRFoods esimese kvartali aruandes: kalatoodete nõudlus on taastumas, kuid tooraine odavneb

„Kalakasvatuse tulemustes tuleb arvestada, et kalade müügi lükkasime II kvartalisse ning võrreldav on ainult biovarade muutus. Kalatoodete tootmine oli kogu turu üleüldise nõudluse olulisest vähenemisest tingituna madalam ning see väljendub ka tulemustes. Esimeses kvartalis nägime tooraine odavnemist, nõudlus toodete järgi on taastumas, kuid kogu tarbimine on riigiti vähem 30-50%,“ märgiti börsiteates.

See joonistub välja ka numbrites. Kui käesoleval aastal oli ettevõtte müügitulu juulist-septembrini 4,6 miljonit eurot, siis aasta varem teeniti 14,2 miljonit eurot. Samas kui toona teeniti puhaskahjumiks 700 000 eurot, siis tänavu esimese kvartali jooksul (ettevõtte majandusaasta algab juulis) teeniti puhaskasumit 900 000 eurot. „ Esimese kvartali erakordne kasum on tingitud Rootsi äriüksuse müügist,“ selgitati tulemusi. Rootsi kalakasvatuse müük toimus esimese kvartali lõpus, vastavalt lepingutingimustele toimub ostuhinna osaline tasumine PRFoodsile 2023. aasta jooksul. Lisaks märgiti, et „Suurbritannia üksus toimib taas vastavalt plaanidele, kuid Soome allhanke vähenemine mõjutas negatiivselt Saare Kala Tootmine OÜ tulemusi.“ Ka plaanitakse käesoleval aastal võtta kasutusele uus kaubamärk, mis rõhutab Saaremaa päritolu.

Lõviosa käibest tuleb välismaalt

Grupi kõige suuremaks turuks on käesoleva majandusaasta alguses Suurbritannia, mille müük summas 3,2 miljonit eurot moodustades 69,6% kogukäibest. Eestis oli majandusaasta 3 kuu käive 1,3 miljonit eurot ja see moodustas 28,3% kogukäibest.

Aruandeperioodi lõpu seisuga on lõhe turuhind võrreldes aastatagusega tõusnud 21,51%, olles täna 6,1 eurot ja vikerforelli hind tõusnud 26,28%, olles 7,16 eurot. Kahe aasta taguse hinnaga võrreldes on lõhe hind tõusnud 38,64% ja forell läinud kallimaks 76,79%. Võrreldes perioodi lõpu hinda kolm aastat tagasi on lõhe hind tõusnud 44,55% ja forelli hind 44,06%.