Milliste hüvedega tööandjad kandideerijaid meelitavad?

Kaugtöö võimalust pakkuvate tööandjate arv on aasta-aastalt kasvanud ja sellest on tänaseks saanud levinuim hüve, mida pakub tervelt 91% tööandjatest. Kodust töötamist ei võimaldata siiski kõikidele töötajatele, vaid lähtuvalt töö iseloomust – 21% tööandjatest tõi uuringus välja, et neil saavad kodukontorist töötamist kasutada kõik töötajad, 45% pakub kaugtööd osadele töötajate gruppidele ning 25% vaid üksikutele töötajatele.

82% tööandjatest võimaldab töötajatele ka paindlikke tööpäevi, kus tööaja algus ja lõpp pole kindlalt määratud ning pooltes organisatsioonides on töötajatele antud vabad käed oma tööaja planeerimisel. Paindlik tööaeg on aga samuti hüve, mis enamasti ei laiene kõikidele organisatsiooni töötajatele, vaid sõltub töö iseloomust.

„Paindlik töökorraldus on kontoritöötajate seas tahetud hüve, milleta on nii mõneski sektoris pea võimatu andekaid inimesi oma meeskonda meelitada,“ kommenteeris uuringu tulemusi CVKeskus.ee värbamisosakonna juht Grete Adler ja lisas, et enim kõnetab kaugtöö võimaluse pakkumine telekommunikatsiooni- ning turundussektori töötajaid. „Neis valdkondades suurendab kaugtöö võimalus kandideerijate arvu enam kui 50%.“

„CVKeskus.ee statistikast selgus, et enim pakutakse kaugtööd IT-sektori töötajatele, kuid seal ei ole paindlik töökorraldus enam piisavalt eristuv väärtuspakkumine, mis märgatavalt kandideerijate arvu suurendaks. Näib, et IT-sektori töövõtjatele on paindlikum töökorraldus juba elementaarne ja seepärast tuleb antud sektoris väärtuspakkumistele loovamalt läheneda,“ selgitas Grete Adler.

Pisut rohkem kui kolmandik organisatsioonidest tagab ka esimestel haiguspäevadel keskmise palga täielikult või vähemalt osaliselt, võimaldab tasuta või soodustingimustel massaaži või toetab töötajate vaimset tervist.