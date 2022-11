Ministeerium toetab inseneeriatudengite arendusprojekte miljoni euroga aastas

„Vajadus inseneride järele Eesti ettevõtetes on väga suur. Väärtusloome tulevikus on üha kõrgtehnoloogilisem, mis tähendab, et juurde on vaja insenere, kes oskavad arendada uusi tooteid ja seadmeparke eri tööstusharudes,“ märkis Järvan ja selgitas, et seetõttu otsustas MKM toetada insenerioskuste arendamist juba tudengite seas. „Ootame üliõpilastelt sarnaseid projekte nagu seni on olnud näiteks Tudengivormel, Solaride ja ESTCube, kuid valdkonnad ei ole piiratud. Meie haridussüsteemist tulevad väga targad tudengid, kuid elu on näidanud, et elu läheb huvitavaks just siis, kui õnnestub nad koos suuri probleeme lahendama saada“ ütles Järvan.