Kiire kasvuga LHV liigub Euroopa Keskpanga otsese järelevalve alla

Euroopa Keskpank teostab pädeva asutusena otsest järelevalvet krediidiasutuste üle, mis on ühtse pangandusjärelevalve määruse kriteeriumite kohaselt olulised. Krediidiasutuste olulisus määratakse kindlaks võttes arvesse krediidiasutuse varade koguväärtust, tähtsust asukohariigi või kogu Euroopa Liidu majanduse seisukohalt, krediidiasutuse piiriülese tegevuse olulisust ning ka seda, kas krediidiasutus on taotlenud või saanud Euroopa abimehhanismidest finantsabi.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus.

Hoiuste turul on LHV tõusnud 19% turuosaga kolmandaks, jäädes maha SEB-st (22%) ja Swedbankist (42%) ning sama kohta hoitakse laenuportfelli edetabelis, omades 12% turust. Olulist abi pakkus turuosa haaramisel Danske lahkumisel nende laenuportfelli ost, samas teised on pikalt ees: Swedbank on taas esimene (39%) ja SEB teine (26%). Varade mahu poolest edestab LHV-d kindlalt ka Luminor.