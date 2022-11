Eesti Energia ärikliendid saavad universaalteenuse osas otsust langetada homseni

Eesti Energia Eesti turu juht Dajana Tiitsaar tuletab meelde, et väikeäritarbijaid automaatselt üle ei viida, vaid kliendid peavad otsuse ise langetama. Kui klient soovib universaalteenust kasutada tagasiulatuvalt alates 1. novembrist, peab pakkumisega nõustuma hiljemalt 23. novembril.

„Seni on äritarbijate huvi universaalteenuse vastu olnud pigem tagasihoidlik. Universaalteenusele kvalifitseeruvad ligi pooled Eesti Energia ärikliendid ehk 16 800 tarbijat. Tänaseks on universaalteenuse valinud neist vaid 15% ehk ligi 2600 tarbijat,“ märkis Tiitsaar.

Kirja teel said pakkumise kõik Eesti Energia ärikliendid, kel on õigus universaalteenusega liituda. Pakkumist näeb ka Eesti Energia e-teeninduses. Ettevõtted saavad universaalteenust kasutada aasta ja kaks kuud ehk 2023. aasta lõpuni ja soovi korral on võimalik universaalteenusega liituda ka hiljem.