Inglise keeles on väljend assumption is a mother of all fuck-ups, mis maakeelde tõlgituna tähendab, et eeldamine on kõikide p**keeramiste ema. Võtsin julguse seda terminit kinnisvarasektori järgi mugandada ja konstrueerisin lause „sundmüügid on kõikide p**minekute (loe: hinnalanguste) ema“.