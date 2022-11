Halb uudis Eestile. Olulises Soome tuumajaamas algab elektritootmine kõige varem jaanuaris

Olkiluoto 3 kasutuselevõtt on Soome elektrivarustatuse seisukohalt väga oluline. Kui elektrijaam ei panda enne talvekülma tööle, võib see mõjutada mitte ainult elektri hinda, vaid ka selle piisavust.

Fingridi juht Jukka Ruusunen on varem öelnud, et külmal tuulevaiksel ilmal sõltuks Soome Rootsist ja Eestist tulevast importelektrist. Seetõttu on ka Eestile tuumareaktori käivitamine oluline ja selle puudumine võib tõsta elektri hinda ka Eestis.