Klaasseni sõnul on praeguses majandusolukorras väga raske näha maailma optimistlikes ja heledates toonides. Aasta lõikes on Eesti elanike ostujõud vähenenud Eurostati andmetel üle 20% ning nii Baltikumi kui ka USA indeksid on kukkunud umbes 15%. Oma arvamusloos arutleb ta küsimuste üle, mis on paljude investorite mõttes kriisi ajal.