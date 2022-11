Maailmaturu varajane jõulukink Eestile: kütusehinna langus sai täna jätku

Möödunud nädala neljapäeval tanklatesse jõudnud hinnalangus sai täiendava hindade alanemise. Alexela bensiin 95 liiter maksab 1,809 ja diislikütuse liitri uus hind on 1,859 eurot .

„Vedelkütuste valmistoodangu odavnemine maailmaturgudel jõudis möödunud nädalal Eestisse ning kajastus ka meie postihindades. Jätkuv langustrend annab meile võimaluse teha tarbijatele kütusehindades täiendav hinnalangus,“ sõnas bensiini ja diisli hindade langusest AS Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.

Talviste ilmade saabumisega on Alexela tanklates müügil vähemalt –20-kraadise külmakindlusega diislikütus.

Täna, 22. novembril kell 11.00 alandas Terminal kütuste jaehindasid kõikides teenindus- ja automaatjaamades üle Eesti. Uued hinnad kõikides jaamades on järgnevad: mootoribensiin 95 maksab 1,799 eurot, bensiin 98 liitrihind on langetuse järgselt 1,849 eurot ja diislikütuse hind on 1,859 eurot.