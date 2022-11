Krüptoraha. Suur pettus ja kasiino või maailma muutev tehnoloogia? Investorid annavad aru

„Krüptoturgudel ei ole praegu praktiliselt midagi pistmist ideega, et krüptovaluutasid tuleks kasutada rahana, ega isegi ideega, et plokiahelatehnoloogia võib ühel päeval kasulikuks osutuda. Tegemist on lihtsalt väga spekulatiivse turuga, mida asustavad inimesed, kes loodavad osta madalalt ja müüa kõrgelt ning teenida selle käigus palju raha.“ Nii on öelnud Financial Timesi ajakirjanik ja avalik krüptoskeptik Jemina Kelly, kes on bitcoin’i ja laiemalt plokiahelaturgu kajastanud 2015. aastast.