FOTO | Ettevaatust! Swedbanki nime all levitatakse petusõnumeid

Kui klient vajutab kogemata veebilingile või sisestab oma kasutajatunnuse ja paroolid, soovitab Swedbank sellest teatada pangateadete kaudu, telefonil 6 310 310 või meiliaadressil info@swedbank.ee. Kui on sisestatud ID-kaardi PIN1 ja/või PIN2 kood, tuleb need ID-tarkvaras Digidoc ära vahetada.

„Me ei palu kellelgi sõnumi teel internetipanka sisse logida ega muul viisil enda andmeid jagada. Enne pangatoimingute tegemist veendu, et ka veebibrauseri aadressireal kuvatav aadress oleks Swedbanki oma ehk www.swedbank.ee , teise lõpuga leheküljed ei kuulu meile,“ on Swedbank öelnud.

Oluline on kontrollida, kas kiri on tulnud Swedbanki meiliaadressilt. Eesti klientidele saadetavate kirjade puhul on see alati @swedbank.ee lõpuga. Kui saatja on mõni muu meiliaadress, pole kiri tulnud pangalt.