Päev börsil: Tallinna börsiindeks vajus madalamale, USA turgude tõus võib olla petlik

Tallinna börsiindeks langes -0,32%, kuid Riia kerkis +0,03% ning Vilnius +0,79%.

Tallinna börsil kujunes kauplemiskäibeks 634 000 eurot, millest suurem osa tuli Enefit Greeni 209 000 eurosest kauplemiskäibest ning 154 000 LHV Groupi aktsiaga kauplemisest.

Tõusjaid oli kokku 13, langejaid 11 ning hind püsis muutumatuna 9 väärtpaberil.

Kvartaliaruandes teatas PRFoods, et nõudlus kalatoodete järele on taastumas, kuid tooraine odavneb. Kui käesoleval aastal oli ettevõtte müügitulu juulist-septembrini 4,6 miljonit eurot, siis aasta varem teeniti 14,2 miljonit eurot. Samas kui toona teeniti puhaskahjumiks 700 000 eurot, siis tänavu esimese kvartali jooksul (ettevõtte majandusaasta algab juulis) teeniti puhaskasumit 900 000 eurot. Kasum tuli Rootsi äriüksuse müügist. Loe pikemalt siit.

Euroopa börsid kerkisid

Euroopa peamised börsid on täna püsinud plusspoolel. Stoxx 600 on kerkinud 0,58%, Saksamaa DAX 0,25% ning Põhjamaade aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on kerkinud 0,55%.

USA börsidel avanesid peamised börsiindeksid samas erisuunaliselt. Kui Dow Jones on kerkinud 0,60% ning S&P 500 0,30%, siis Nasdaqi koondindeks on languses 0,24%. Kuigi endiselt oodatakse Föderaalreservilt sõnumeid edasiste intressitõusude osas, siis positiivse tooni andsid turgudele Abercrombie & Fitch ja American Eagle Outfitters, mille tulemuste peale aktsiad kerkisid.

Dollar peamiste valuutade suhtes odavnes ning nafta kallines.

USA börsi viimaste nädalate pühademeeleolu võib samas petlik olla, leiab investeerimispank Goldman Sachs. „Meie nägemusel pole karuturg veel läbi,“ sõnas suurpanga strateeg Peter C. Oppenheimer kirjas klientidele. Tema hinnangul on ettevõtete valuatsioonid liiga kõrged tulenevalt kasvu pidurdumisest ning surutise võimalusest. Jätkusuutlikuks taastumiseks on vaja, et intressimäärad jõuaksid oma tõstetsükli tippu, lisas ta. Loe pikemalt siit.