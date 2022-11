Mehitamata Clevoni pakirobotid hakkavad Belgias ringi vurama

Esimesed testsõidud CLEVON 1 masinaga on tehtud viimastel nädalatel Collect&Go jaotuskeskuse parkimisplatsil Londerzeelis, mis on linn Brüsseli lähedal. Täna viib sõiduk esimest korda saadetise jaotuskeskusest pealekorje punkti. See 4-kilomeetrine ring on automaatselt pikim sõit Belgia tänavatel, mis on läbitud mehitamata sõidukiga.

Kim Vancauwenberghe, Colruyt Gruppi kuuluva innovatsiooniüksuse Smart Technics tegevdirektor, kommenteeris koostööprojekti: „Käesolevas projektifaasis soovime põhiliselt testida tehnoloogiat: näha, milleks on masin juba täna võimeline, ja mõista , kuidas me üheskoos kohaliku ja föderaalvalitsusega saame tagada linnades avalikel teedel turvalise ja loodussäästliku transpordi. Testid ei anna kasulikku arusaama mitte ainult veebipoe teenusele Collect&Go, vaid ka teised Colruyt Gruppi kuuluvad ettevõtted jälgivad pilootprojekti katsetusi suure huviga.“

Kuigi Gollect&Go parkimisplatsil tegi CLEVON 1 testsõite autonoomselt, siis avalikel teedel liigeldes juhib seda kaugelt teleoperaator. Nii Londerzeeli linnapea kui ka kohalik politsei, kes vastutavad turvalisuse eest oma kogukonnas, on kogu pilootprojekti protsessi kaasatud. Linnapea Conny Moons rõhutas oma toetust projektile: „Londerzeeli linnapeana olen ma tohutult uhke, et meie omavalitsus saab panustada sellise uue tehnoloogia arengusse. Hindame väga innovatsiooni ja seetõttu toetame projekte, mis sellega tegelevad.“

Kaamerad on silmadeks

CLEVON 1 kasutab nii kaameraid, eri liiki sensoreid, masinõpet kui ka tehisintellekti sõidu optimeerimiseks. Masin suudab sõita kuni 50 km/h, kuid pilootprojektide ajal liikleb see kokkulepitud kiirusel kuni 25 km/h. Kontrollitud keskkonnas on CLEVON 1 võimeline sõitma autopiloodil, mille käigus teleoperaator jälgib masina liikumist kontrollkeskusest, kust saab vajadusel ka juhtimise üle võtta. See tagab Clevoni arendatud masinatele ohutu liiklemise.

Ümbruskonna jälgimiseks on sõidukil kolm esikaamerat, kaks küljekaamerat ja üks tagakaamera. Lisaks kaameratele on sõidukil veel lühi- ja keskmaa radarid, mis suudavad mõõta distantsi ning märgata erinevaid objekte nagu näiteks autod, jalgratturid, jalakäijad jpm. Kasutades kaameraid, radareid ja närvivõrke, on CLEVON 1 masinal hea ülevaade ümbritsevast keskkonnast ning kogutud andmete, hetkeolukorra ja liiklusseaduse põhjal ennustab sõiduk ümbritsevate objektide liikumist. Võttes arvesse neid tegureid, koostab algoritm kokkupõrkeid vältiva plaani. Tehniline tiim Eestis arendab masinat järjepidevalt ja seega tulevikus on üks teleoperaator võimeline haldama 5-10 sõidukit korraga.